Sardegna: Confartigianato, nell'Isola è crisi profonda per taxi, Ncc e servizi navetta (5)

- Il settore, inoltre, soffre ancora di “meccanismi” che penalizzano gli autisti; dito quindi puntato su concorrenza sleale e abusivi che sottraggono, soprattutto in momenti di crisi come questi, quote di mercato a chi ha sempre operato rispettando le regole. Confartigianato Sardegna, ricorda anche come all’orizzonte vi sia il problema delle liberalizzazioni che, soprattutto per NCC e Taxi, potrebbero avere risultati devastanti. “In pratica – ricorda Mereu - potrebbe accadere questo: in Sardegna durante il periodo estivo, per esempio, le grandi organizzazioni potrebbero dirottare migliaia di auto che, di fatto, taglierebbero dal mercato le piccole imprese locali che, ovviamente, non avrebbero difese economiche e organizzative. Al contrario, d’inverno, le multinazionali, sposterebbero in altre zone d’Europa tutta la flotta, lasciando scoperte, senza servizi, tantissime zone della Sardegna, poco remunerative nei mesi senza turisti. Ricordiamoci che taxi ed NCC svolgono un ruolo sociale importantissimo complementare, e talvolta sostitutivo, del Trasporto Pubblico di Linea, quali bus e treni coprono, infatti, i tantissimi punti scoperti della Sardegna, assicurando, in ogni mese dell’anno, in ogni condizione economica, tante volte anche in perdita, collegamenti per i cittadini che li utilizzano per recarsi al lavoro, negli ospedali, nelle scuole e università. Inoltre, dietro ogni taxi ed NCC, c’è una organizzazione familiare fragile e complessa, sempre in bilico. Vogliamo evitare la giungla dove le multinazionali farebbero una corsa al ribasso che noi non possiamo fare”. (Rsc)