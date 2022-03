Scuola: Floridia, 350 mila euro per scuola Ravanusa danneggiata da esplosione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria all'Istruzione e senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Floridia, si trova "oggi alla scuola Don Bosco di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Sono passati tre mesi dal tragico 11 dicembre 2021, quando in questo Comune ci fu un'enorme esplosione causata da una fuga di gas che causò la morte di 10 persone ed oltre 100 persone sfollate. Tra le vittime - si legge in una nota - anche il professor Pietro Carmina, il cui discorso di commiato ai propri studenti prima di andare in pensione, ha destato commozione e dolore in tutto il Paese". L'esponente del governo aggiunge: "Oggi ricordiamo il suo insegnamento con una targa e una cerimonia in suo onore e delle altre vittime della tragedia. E portiamo un messaggio importante di vicinanza e presenza dello Stato: il ministero dell'Istruzione ha infatti adottato un provvedimento che prevede lo stanziamento di oltre 350.000 euro per il ripristino e la messa in sicurezza della scuola 'Don Bosco', danneggiata dall'esplosione. Restituire la scuola a questa comunità il modo migliore per onorare la memoria del professor Carmina e di tutti coloro che persero la vita in quel tragico 11 dicembre". (Com)