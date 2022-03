Ucraina: ambasciatore in India De Luca, “maggiore coordinamento” tra Paesi interessati alla pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco della Russia all’Ucraina pone due sfide alla comunità internazionale e richiede un maggiore coordinamento tra i Paesi che vogliono la pace. Lo scrive l’ambasciatore in India Vincenzo De Luca in un articolo pubblicato sul quotidiano “Hindustan Times”. Le sfide sono “la violazione degli scopi e dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite” e “una catastrofica crisi umanitaria”, spiega l’ambasciatore, sottolineando che “il silenzio verso il disprezzo di alcuni valori fondamentali sanciti dalla Carta dell’Onu, compreso l’astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale di qualsiasi Stato, potrebbe essere dannoso per le relazioni pacifiche ovunque vi siano controversie di confine irrisolte”. Il diplomatico evidenzia anche le ripercussioni economiche al di là della regione, con l’aumento dei prezzi del petrolio e del gas, con le loro conseguenze sul costo della vita, o la scarsità delle esportazioni di grano, con le loro conseguenze in termini di insicurezza alimentare”. (segue) (Inn)