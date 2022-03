Ue: Michel, aumentare le nostre capacità militari significa rafforzare la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vladimir Putin pensava di dividerci, e invece ci ha unito ancora di più". Per Charles Michel la guerra in Ucraina ha costretto l'Europa a infrangere vecchi tabù e lanciare una "rivoluzione copernicana" sulla Difesa comune, trasformando lite in una "potenza al servizio della pace e della sicurezza". Il presidente del Consiglio Ue è reduce dal vertice di Versailles. Michel ammette discussioni animate tra i 27 capi di Stato e di governo ma indica in una intervista a "la Repubblica" le basi di una svolta: "C'è una nuova consapevolezza e un cambio di mentalità tra i leader. Abbiamo deciso che questioni nazionali come energia e Difesa saranno trattate con uno spirito di sovranità europea". Magari con un nuovo Recovery Fund, come chiedono Francia e Italia: "Cominciamo dagli obiettivi comuni e poi valuteremo quali strumenti utilizzare. Vogliamo rafforzarci sull'indipendenza energetica, come già avevamo iniziato a fare. Anche sulla Difesa europea c'erano progressi in corso, ma adesso è stata lanciata una rivoluzione copernicana. Ovviamente la Nato resta un pilastro ma tutti i leader Ue hanno capito che aumentare le nostre capacità militari significa rafforzare l'Alleanza. La Germania ha deciso uno stanziamento per spese militari mai visto". (segue) (Res)