Ue: Michel, aumentare le nostre capacità militari significa rafforzare la Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finlandia e Svezia - continua il presidente - s'interrogano sull'adesione alla Nato. La Danimarca valuta l'uscita dall'opt-out in materia di Difesa. In pochi giorni l'Ue ha raddoppiato fino a un miliardo di euro il fondo di aiuti militari all'Ucraina. È Putin che ha involontariamente contribuito a questa accelerazione". Michel osserva inoltre che "l'Ue è una potenza economica. Abbiamo la capacità finanziaria, com'è stato dimostrato durante il Covid. Non tutti gli stati membri sono nella stessa situazione di debito pubblico, ma l'Ue è un progetto di convergenza. In questa fase mobilitiamo risorse già disponibili. Possiamo esaminare come adattare e perfezionare il bilancio europeo e il Recovery Fund per farlo coincidere al meglio con i nostri obiettivi". "Sull'ipotesi di impiegare ulteriori risorse pubbliche e private, e in che modo, - spiega il presidente - sono state espresse diverse opinioni intorno al tavolo. La Commissione avrà un ruolo nella presentazione di diverse opzioni. Personalmente sono favorevole anche a progressi sull'unione bancaria e sul mercato dei capitali per indirizzare fondi privati verso investimenti strategici". (segue) (Res)