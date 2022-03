Ue: Michel, aumentare le nostre capacità militari significa rafforzare la Nato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina intanto è sempre più drammatica: "Sono in contatto quotidiano con il presidente ucraino e il suo team. Zelensky sa quali sono i suoi amici più sinceri e abbiamo risposto sostenendolo il più possibile, anche rompendo i nostri tabù". Le consegne di armi rischiamo tuttavia di trascinare i paesi europei nel ruolo di co-belligeranti: "Senza rivelare tutti i dettagli, non è l'interpretazione che ne viene fatta per il momento. L'Ue non è in guerra con la Russia. E quando l'aggressore ha il pulsante nucleare, c'è una dimensione del tutto diversa da tenere presente. Non possiamo rischiare di precipitare nella terza guerra mondiale. Noi sosteniamo l'Ucraina al livello umanitario, finanziario e militare. E con mezzi diplomatici. Tutto quello che facciamo è per portare la Russia a negoziare una soluzione diplomatica". "Putin - osserva infine Michel - sta già perdendo la battaglia della comunicazione. Non sono passate le sue bugie e favole a proposito della cosiddetta 'operazione militare speciale'. Abbiamo calibrato le prime sanzioni in modo che fossero più dolorose per il regime e meno impattanti per noi. Dobbiamo continuare la nostra pressione per cambiare i rapporti di forza. Abbiamo in riserva altre sanzioni aggiuntive". Ma non dice quali perché "finora abbiamo colto di sorpresa il regime di Mosca e intendiamo continuare", ha concluso il presidente del Consiglio Ue. (Res)