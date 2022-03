Ucraina: generale Graziano, Putin ha sbagliato i calcoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle conseguenze che avranno le sanzioni sul nostro Paese, "le sanzioni sono state una doverosa, straordinaria e corale risposta dei Paesi occidentali all'invasione dell'Ucraina. La forza di queste misure inizia a farsi sentire ma il loro impatto aumenterà con il passare del tempo. Non vi è dubbio però che hanno un costo molto elevato anche per i Paesi applicanti — come l'Italia — che negli anni non hanno diversificato l'approvvigionamento energetico". L'Ue nel vertice di Versailles ha preso la decisione di accelerare la costituzione di un esercito europeo: "Devo dire che sicuramente ci troviamo di fronte ad un momento storico. Dal vertice di Versailles emerge la presa di coscienza dell'Europa di doversi assumere la responsabilità di proteggere i propri cittadini, le democrazie delle singole nazioni e dell'Unione nella sua totalità e, non meno importante, si prende atto del fatto che la difesa dei nostri valori ha un costo", ha concluso Graziano. (Res)