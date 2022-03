Usa-Cina: oggi a Roma incontro fra consigliere Sicurezza Sullivan e alto diplomatico Yang Jiechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan e il responsabile della politica estera del Partito comunista cinese Yang Jiechi si incontreranno oggi a Roma per discutere di "questioni internazionali e regionali" e delle relazioni fra Cina e Stati Uniti. Lo ha riferito l'emittente China Central Television (Cctv). Figura di alto profilo, Yang è stato ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese negli Stati Uniti dal 2001 al 2005, e ministro degli Esteri dal 2007 al 2013. L'incontro segue i video colloqui tenuti a novembre scorso tra il presidente Usa Joe Biden e l'omologo cinese Xi Jinping, ha sottolineato in una nota la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca Emily Horne, precisando che le parti "discuteranno degli sforzi in corso per gestire la concorrenza tra i nostri due Paesi e discuteranno l'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina sulla sicurezza regionale e globale". Sullivan incontrerà anche Luigi Mattiolo, consigliere diplomatico del premier Mario Draghi, "per continuare a coordinare una risposta internazionale forte e unita alla guerra di scelta del presidente (russo Vladimir) Putin".