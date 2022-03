Yemen: saudita KsRelief e Unicef firmano accordo per fornire acqua potabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente di assistenza umanitaria di Riad, il KsRelief (King Salman relief), ha firmato un accordo dal valore di cinque milioni di dollari con l'Unicef per fornire acqua potabile ai governatorati yemeniti di Marib, Al Jowf, Hajjah e Saadah, a beneficio di 33.235 persone. Lo rende noto il quotidiano saudita “Saudi Gazette”. L’accordo è stato firmato a Riad, in Arabia Saudita, dall’assistente generale delle operazioni e programmi di KsRelief, Ahmed Bin Ali Al Beez, e dal rappresentante dell’Unicef per l’area del Golfo Eltayeb Adam. L'accordo mira a fornire fonti di acqua potabile nelle aree più bisognose dello Yemen, contribuendo a ridurre la diffusione di malattie derivanti dall'acqua inquinata e a migliorare i servizi igienico-sanitari. (Res)