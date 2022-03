Ucraina: ministro Salute britannico, attacco contro ospedali è "un crimine di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco russo contro l’ospedale pediatrico di Mariupol, città nel sud est dell’Ucraina, è un crimine di guerra. Lo ha detto il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, ai microfoni dell’emittente radiotelevisiva “Sky news”. È un'atrocità spaventosa, è un crimine di guerra perché secondo il diritto internazionale non si possono attaccare strutture sanitarie e ospedali", ha detto Javid. Il ministro ha affermato che le ultime informazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) affermano che 31 strutture sanitarie sono state bombardate in tutta l'Ucraina, incluso un ospedale oncologico. Alla domanda sulle accuse russe sulle notizie false divulgate in merito all’invasione, Javid ha dichiarato: "L'unica notizia falsa è tutto ciò che sentiamo dalla Russia. Possiamo vedere da soli cosa sta realmente accadendo". (Rel)