Russia: Instagram inserito ufficialmente nel registro dei siti web vietati

- Il social network Instagram è stato inserito ufficialmente oggi nel registro dei siti vietati dal Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa russo (Roskomnadzor). L'accesso è stato interdetto su richiesta della Procura generale l'11 marzo, che quello stesso giorno ha anche intentato una causa per riconoscere la piattaforma Meta, proprietaria anche di Facebook, come organizzazione estremista e vietarne le attività in Russia. Instagram e Facebook avevano consentito temporaneamente agli utenti di alcuni Paesi di invocare atti di violenza contro i militari russi, sullo sfondo della guerra in Ucraina. (Rum)