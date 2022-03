Difesa: Germania, governo avrebbe deciso acquisto caccia F-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale avrebbe deciso “in linea di principio” di acquistare i caccia multiruolo F-35, prodotti dal gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin, per sostituire i cacciabombardieri Tornado in dotazione all’aeronautica tedesca (Luftwaffe) dal 1980. È quanto riferisce l'emittente radiofonica “Deutsche Welle”. Secondo quanto riferito, la Germania vorrebbe gli aerei prodotti da Lockheed Martin per sostituire la flotta Tornado, entrata in funzione più di 40 anni fa. Alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina, nei giorni scorsi il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che avrebbe portato gli investimenti della nazione al di sopra dell'impegno chiave della Nato, pari al 2 per cento del Pil. Al momento, il Tornado è l'unico jet tedesco in grado di trasportare testate nucleari ma questi velivoli dovrebbero essere eliminati gradualmente tra il 2025 e il 2030. (Geb)