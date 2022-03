Marocco: re Mohammed VI si congratula con il Papa nel nono anniversario della nomina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha inviato un telegramma di congratulazioni a papa Francesco, in occasione del nono anniversario della sua elezione. Lo riferisce il quotidiano "Hespress". "Colgo l'occasione per rinnovare a sua Santità il mio grande apprezzamento per i suoi benevoli sforzi a sostegno dei valori umani universali, sottolineando la mia volontà di continuare il nostro lavoro congiunto, nel quadro della comunicazione permanente tra il Regno del Marocco e il Vaticano, per contribuire al consolidamento degli ideali di amore, fratellanza e tolleranza tra i figli dell'umanità nel suo insieme e per consolidare le basi della pace mondiale", si legge nel testo del telegramma. (Mar)