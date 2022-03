Sardegna: Adiconsum, protesta autotrasportatori potrebbe causare aumento prezzi al dettaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata degli autotrasportatori in Sardegna potrebbe far impennare i prezzi al dettaglio di molti prodotti riducendo le forniture presso negozi e supermercati. Lo afferma Adiconsum a proposito della protesta decisa per oggi dai camionisti che incroceranno le braccia per protestare contro il caro carburanti. “ Condividiamo le ragioni della mobilitazione, in quanto il caro-carburante danneggia non solo le famiglie ma anche le imprese e gli operatori del comparto trasporti – spiegano da Adiconsum - Il rischio concreto, tuttavia, è che la serrata degli autotrasportatori faccia impennare i listini al dettaglio, portando a ulteriori rincari dei prezzi dei beni trasportati e riducendo le forniture presso negozi e supermercati. (segue) (Rsc)