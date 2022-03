Sardegna: Adiconsum, protesta autotrasportatori potrebbe causare aumento prezzi al dettaglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Adiconsum il tutto si tradurrebbe in una “beffa per i consumatori che si ritroverebbero a pagare due volte le conseguenze del caro-benzina, e a subire ulteriori aumenti dei listini che già in Sardegna raggiungono livelli record. Basti pensare che in alcune zone della regione i carburanti hanno raggiunto quota 2,589 euro al litro (La Maddalena), mentre sul fronte della pasta la Sardegna vanta il primato dei prezzi più alti d’Italia, col record di 4,71 euro al chilo a Cagliari”. La richiesta di Adiconsum agli autotrasportatori è di “non realizzare proteste a oltranza che avrebbero come unica conseguenza quella di danneggiare le famiglie impoverendo ancora di più i consumatori della regione, e rivolgiamo un appello al Governo, affinché aiuti le imprese del comparto e istituisca prezzi amministrati per benzina e gasolio, almeno fino alla fine dell’’emergenza”. (Rsc)