Vaccino: con ciclo completo l'89,6 per cento popolazione, 38,1 milioni le terze dosi (2)

- Il totale dei guariti dopo la seconda dose o unica dose è di 4.623.864, il 10,09 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster guarita post seconda dose/unica dose da al massimo 4 mesi. Il totale dose addizionale/richiamo (booster) + guariti post seconda dose/unica dose è di 42.794.528, il 93,38 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinare da almeno quattro mesi. Il totale delle dosi booster per immunocompromessi è di 29.681, il 3,75 per cento della popolazione immunocompromessa potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale con richiamo da almeno 4 mesi. Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.365.858 (il 37,36 per cento della popolazione) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 1.207.521 (il 33,03 per cento della popolazione). Inoltre 752.514 sono i guariti (il 20,58 per cento della popolazione guarita da al massimo sei mesi). Il totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione ammonta a 2.118.372, il 57,94 per cento della popolazione 5-11. (Rin)