Croazia: fonti stampa, bomba del drone precipitato su Zagabria è esplosa sotto terra

- Il drone precipitato su Zagabria conteneva una bomba che è esplosa sotto terra al momento della caduta. Lo hanno riferito fonti del ministero della Difesa croato secondo quanto riportato dall'emittente "Hrt". La bomba nell'aereo militare senza pilota pesava 120 chilogrammi. "Se avesse colpito l'asfalto o il cemento, le conseguenze sarebbero catastrofiche", hanno detto le fonti. In precedenza il ministro della Difesa croato Mario Banozic aveva confermato che nel cratere erano state trovate tracce di esplosivo e parti di una bomba. La caduta di un drone di fabbricazione sovietica a Zagabria "è stata una chiara minaccia per tutti i Paesi membri della Nato", ha affermato sabato il primo ministro croato Andrei Plenkovic. Il velivolo è precipitato nella notte tra giovedì e venerdì in uno dei distretti della capitale croata, cui ha seguito un'esplosione. La polizia ha trovato due paracadute nelle vicinanze. Presumibilmente, secondo le autorità croate, si tratterebbe di un UAV Tu-141 Strizh di fabbricazione sovietica arrivato dall'Ucraina. (segue) (Seb)