Croazia: fonti stampa, bomba del drone precipitato su Zagabria è esplosa sotto terra (2)

- Plenkovic ha ispezionato il luogo dell'incidente del drone con membri del governo e i capi delle forze dell'ordine. "Siamo nel sito in cui un giorno e mezzo fa è caduto un drone, chiamato Strizh, un Tu-141 di fabbricazione sovietica, che, a quanto pare, è stato lanciato sul territorio dell'Ucraina, secondo quanto sappiamo al momento. Non sappiamo chi abbia lanciato il drone, visto che viene negato sia da parte russa che ucraina. Il drone ha superato, oltre allo spazio aereo ucraino, quello della Romania e dell'Ungheria, entrando in quello croato", ha detto il premier. Il drone "ha sorvolato la Croazia per circa 7 minuti ed è caduto qui, dove abbiamo 4.500 studenti, un ristorante, un night club, un altro ristorante, un ponte sulla Sava, edifici residenziali a 200 metri. Siamo stati fortunati in questa grande disgrazia che nessuno sia rimasto ferito, 40 auto parcheggiate sono state danneggiate", ha detto ai giornalisti il capo del governo. (Seb)