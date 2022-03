Libano: patriarca maronita Rai lancia appello per rimpatrio sfollati siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, ha ribadito il suo appello per il rimpatrio degli sfollati siriani. Lo rende noto il portale informativo libanese “Naharnet”. “In nome della neutralità, chiediamo il ritorno dei siriani sfollati nel loro Paese, in modo che possano preservare le risorse, la cultura, la dignità e la storia della loro terra”, ha affermato al Rai durante il suo sermone domenicale. “Gli sfollati siriani sono più di 1,5 milioni, ovvero il 35 per cento della popolazione libanese”, ha proseguito il patriarca, sottolineando la necessità di risolvere il problema con urgenza, “soprattutto alla luce della guerra in Ucraina”. (Lib)