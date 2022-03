Marocco-Israele: giunti a Casablanca 80 imprenditori per partecipare a forum economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato ieri, 13 marzo, il primo volo della compagnia aerea di bandiera Royal Air Maroc tra Casablanca e Tel Aviv, con a bordo 80 imprenditori di spicco per partecipare a un forum economico in cui si discuterà delle modalità di cooperazione e partnership economica tra Marocco e Israele. Lo hanno riferito i media nazionali, affermando che Royal Air Maroc ha lanciato la prima rotta aerea diretta per voli passeggeri verso Israele al fine di rafforzare la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, avvenuta a dicembre 2020. (Mar)