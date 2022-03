Business news: Energia, ministro Economia Argentina, contesto geopolitico offre "grandi possibilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha definito come "molto produttiva" la sua partecipazione alla fiera dell'Energia di Houston "CeraWeek 2022". "Abbiamo tenuto incontri produttivi con alcune delle maggiori imprese globali che hanno mostrato un grande interesse nell'Argentina", ha dichiarato Guzman in una nota ufficiale. "L'agenda di incontri ha permesso di costruire le condizioni per un aumento degli investimenti e della produzione in un settore strategico per la stabilità e la crescita del Paese", ha aggiunto il ministro. Secondo Guzman, "tenendo conto delle risorse di cui dispone il Paese", l'attuale contesto geopolitico offre "grandi possibilità" all'Argentina per quanto riguarda la produzione di gas naturale liquido (Gnl). "Nell'attuale contesto di crisi energetica si prevede una crescita della domanda globale di Gnl", ha aggiunto. (Res)