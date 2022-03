Business news: Brasile, inflazione febbraio cresce 10,54 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile è cresciuto a febbraio 2022 del 10,54 per cento su anno e dell'1,01 per cento su mese. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che si tratta del maggiore aumento per mese di febbraio dal 2015. Secondo i dati Ibge l'indice Ipca segna così un aumento dell'1,56 nei primi due mesi dell'anno. Tutti i nove segmenti di prodotti oggetto di analisi da parte dell'Ibge hanno presentato un aumento dei prezzi rispetto al mese precedente. In particolare il risultato complessivo è stato favorito dall'aumento dei prezzi dei gruppi scuola (+5,61 per cento), articoli per la casa (+ 1,76), alimenti e bibite (+1,28) abbigliamento (+0,88), spese personali (+0,64), casa (+0,54), prodotti per salute e igiene personale (+0,47), trasporti (+0,46) e comunicazione (+0,29 per cento). (Res)