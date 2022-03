Difesa: Sipri, commercio di armi diminuito del 4,6 per cento dal 2017 al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di armi su scala globale è diminuito tra il 2017 e il 2021 del 4,6 per cento rispetto ai cinque anni precedenti, mentre è aumentato del 3,9 per cento dal periodo compreso tra il 2007 e il 2011. È quanto afferma l'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri) nel suo rapporto per il 2021. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'analisi segnale una tendenza all'importazione degli armamenti in Europa già prima della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Tra il 2017 e il 2021, l'incremento è stato del 19 per cento rispetto ai cinque anni precedenti. Si tratta della crescita media più elevata nel mondo. “Il massiccio deterioramento delle relazioni tra la maggior parte dei Paesi europei e la Russia è stato almeno parzialmente un motore per gli acquisti di armi”. Stati Uniti e la Francia hanno registrato un aumento significativo delle esportazioni militari, in calo invece per Cina, Russia e Germania hanno venduto meno armi all'estero. Con una quota di mercato mondiale del 39 per cento, gli Usa si confermano il primo esportatore di armamenti, aumentate tra il 2017 e il 2021 del 14 per cento rispetto al quinquenni precedente. Nello stesso periodo, le vendite di armi tedesche all'estero hanno subito un declino del 19 per cento. Con una quota di mercato mondiale del 4,5%, la Germania occupa ancora il quinto posto nella classifica degli Stati esportatori di armamenti dietro a Usa, Russia, Francia e Cina. Questi cinque Paesi rappresentano il 77 per cento di tutte le esportazioni per la difesa nel mondo negli ultimi cinque anni. (segue) (Geb)