Ucraina: ministero Difesa britannico, Russia opera blocco navale sul Mar Nero

- La Marina miliare della Russia ha effettuato un “blocco navale a distanza” della costa dell’Ucraina sul Mar Nero, isolando di fatto il Paese dal commercio marittimo internazionale. Lo ha scritto il ministero della Difesa del Regno Unito nel suo ultimo aggiornamento d’intelligence in merito agli sviluppi del conflitto militare in Ucraina. In un messaggio sul suo profilo Twitter, il ministero della Difesa britannico aggiunge che le forze navali russe continuano a condurre attacchi missilistici contro obiettivi sul suolo ucraino, e ricorda che la Russia ha già effettuato una operazione di sbarco anfibio nel Mare di Azov e potrebbe intraprendere operazioni analoghe nelle prossime settimane. (Rel)