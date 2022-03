Usa: ex presidente Obama positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha annunciato ieri, 13 marzo, di essere risultato positivo al coronavirus. In un tweet rilanciato dalla stampa Usa, Obama spiega di essersi sottoposto a un controllo a causa di un fastidio alla gola, e ha precisato di non accusare altri sintomi. “Io e Michelle siamo grati di essere vaccinati e di aver ricevuto al terza dose, e lei è risultata negativa” al Covid-19, ha scritto l’ex presidente riferendosi alla moglie. Secondo i dati forniti dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), la variante Omicron del coronavirus continua a causare circa 35mila contagi giornalieri negli Stati Uniti; il 75,2 per cento della popolazione statunitense adulta risulta ad oggi completamente vaccinata, e il 47,7 per cento ha ricevuto la terza dose. (Nys)