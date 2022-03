Usa: prezzi benzina ancora in aumento, raggiunta media record di 4,43 dollari al gallone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo della benzina alla pompa negli Stati Uniti continua ad aumentare per effetto del conflitto in Ucraina e della decisione della Casa Bianca di bloccare le importazioni energetiche dalla Russia. Lo riferisce la stampa Usa dando notizia dell’aumento record del prezzo medio al gallone, che ha raggiunto nel Paese i 4,43 dollari ieri, 13 marzo. Il prezzo della benzina ha subito un rincaro di 79 centesimi di dollaro in due settimane, e di 1,54 dollari rispetto a marzo 2021. Il precedente record di prezzo risale a luglio 2008, quando un litro di benzina costava mediamente negli Usa 4,11 dollari. In alcune aree del Paese, inclusa Los Angeles, il prezzo della benzina ha quasi raggiunto i 7 dollari al gallone. (Nys)