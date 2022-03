Myanmar: rifugiati rohingya sottoposti ad abusi nei campi profughi del Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di migliaia di persone di etnia rohingya fuggite dal Myanmar al Bangladesh sono vittime di un numero sempre maggiore di atti di violenza e del generale deterioramento delle condizioni di vita nei campi profughi. E’ quanto emerso da una udienza della Corte internazionale di giustizia, che oggi ha ripreso il processo a carico del governo del Myanmar, accusato di genocidio proprio per le violenze che negli ultimi anni hanno innescato l’esodo dei rohingya dal Paese. Il quotidiano “Nikkei” ricorda che lo scorso settembre un leader rohingya è rimasto vittima di una esecuzione armata presso il campo per rifugiati di Kutupalong, un complesso di 12 chilometri quadrati nel Bangladesh sud-orientale dove vivono oltre 600mila rohingya. I campi profughi sul territorio del Bangladesh sono teatro di violenza armata, spaccio di droga e traffico di esseri umani, e le opportunità di studio e lavoro restano scarse, riferisce il quotidiano. Il Bangladesh ospita ad oggi circa 920mila rohingya fuggiti dal Myanmar, ma secondo l’Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite Dacca è restia a regolarizzare la loro presenza nel Paese. Le Nazioni Unite hanno sollecitato il governo del Bangladesh a fermare un piano per il progressivo ricollocamento di 100mila rohingya nell’isola di Bhasan Char, nel Golfo del Bengala. (Inn)