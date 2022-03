Usa: Democratici divisi sull'ipotesi di sospendere la tassa federale sui carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il partito Democratico ha reagito in ordine sparso ad una proposta presentata al Senato federale degli Stati Uniti che prevede la sospensione dell’accisa federale sui carburanti, in considerazione del forte aumento dei prezzi alla pompa causato dalla crisi in Ucraina e dalle sanzioni imposte dagli Usa alla Russia. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, secondo cui i Democratici temono l’effetto dell’aumento dei prezzi dei carburanti sugli orientamenti di voto alle elezioni di medio termine. La proposta è stata presentata al Senato proprio da due esponenti del Partito democratico, Mark Kelly e Maggie Hassan; l’idea di sospendere la tassa federale sui carburanti è sempre stata impopolare tra i Democratici, dal momento che proprio quell’accisa è la principale fonte di finanziamento per la manutenzione della rete stradale del Paese. La scorsa settimana hanno preso posizione in favore di una sospensione dell’accisa anche sei governatori democratici: Tom Wolf della Pennsylvania, Gretchen Whitmer del Michigan, Jared Polis del Colorado, Tim Walz del Minnesota, Michelle Lujan Grisham del New Mexico e Tony Evers del Wisconsin. (segue) (Nys)