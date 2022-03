Indonesia: il governo tenta di arrestare la speculazione sui prezzi dell’olio alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Indonesia sta tentando di arrestare l’aumento dei prezzi dell’olio alimentare, che nei 20 mesi sino a gennaio 2022 è stata la principale voce trainante dell’inflazione dei prezzi al consumo in quel Paese. La crisi, che colpisce il primo Paese produttore di olio di palma al mondo, ha innescato accuse di speculazione ai danni di grandi aziende nazionali, responsabili secondo il governo di stoccare materie prime per spingere i prezzi al rialzo, e poi venderle a margini di profitto superiori. Tale accusa è stata rivolta anche a una controllata di Salim Group, uno tra i maggiori conglomerati del Paese. Salim Invomas Pratama, controllata del gruppo indonesiano noto soprattutto per la produzione di spaghetti istantanei, è nella bufera dopo che una ispezione governativa ha portato alla scoperta di 1.100 tonnellate di olio alimentare stoccato in un magazzino dell’azienda nella provincia di Sumatra Settentrionale. La Polizia indonesiana afferma che la scoperta potrebbe prefigurare un reato di natura penale con possibili condanne sino a cinque anni di reclusione per i responsabili. L’azienda si è difesa sostenendo che le scorte di olio siano destinate agli stabilimenti per la produzione di noodle istantanei a Sumatra, che necessiterebbero di una fornitura di 2.500 tonnellate di olio al mese. (Fim)