Russia-Usa: “Wsj”, aziende occidentali minacciate di sequestro degli asset

- Diversi procuratori in Russia hanno avvertito le aziende occidentali che hanno interrotto le loro operazioni nel Paese che mandati di arresto potrebbero essere spiccati ai danni dei loro dirigenti, e che alcuni dei loro asset potrebbero essere sottoposti a sequestro. Lo scrive il quotidiano “Wall Street Journal”, che cita “fonti a conoscenza della questione”. Secondo il quotidiano statunitense, gli avvertimenti sono giunti tra le altre alle aziende Coca-Cola Co., McDonald’s Corp., Procter & Gamble Co., International Business Machines Corp. E Yum Brands Inc., proprietaria della catena di fast food Kfc. Le aziende sarebbero state minacciate di cause legali e di sequestri di asset, inclusi i marchi registrati nel Paese. (Nys)