Ucraina: Blinken a colloquio con Kuleba, condannati attacchi russi contro i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha parlato oggi al telefono con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba per offrire un sostegno continuo al popolo e al governo dell'Ucraina e condannare gli attacchi della Federazione Russa contro le città ucraine, che hanno causato un aumento della morte di civili. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. “Il segretario Blinken e il ministro degli Esteri Kuleba hanno discusso degli sforzi diplomatici in corso per fermare la guerra voluta da Putin. Il segretario ha ribadito la ferma solidarietà degli Stati Uniti con l'Ucraina in difesa contro la continua brutale aggressione del Cremlino”, ha aggiunto Price. (Nys)