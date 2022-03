Business news: Brasile, inflazione alla produzione a gennaio +1,18 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria (Ipp), che misura la variazione dei prezzi dei prodotti industrializzati in uscita dalle fabbriche, ha registrato a gennaio 2022 un'inflazione dell'1,18 per cento su mese. Il tasso è inferiore a quello registrato nel mese di gennaio 2021 (3,55 per cento) e superiore a quello registrato a dicembre 2021 (-0,08 per cento). Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), evidenziando che negli ultimi 12 mesi fino a gennaio il tasso registra una crescita del 25,51 per cento. Il Brasile ha chiuso il 2021 con una crescita dell'inflazione al 10,06 per cento su anno. Si è trattato del peggiore risultato annuale dal 2015. Il valore è nettamente superiore rispetto a quello considerato dalla Banca centrale (Bc) come obiettivo centrale dell'inflazione, fissato per il 2021 al 3,75 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Res)