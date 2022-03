Business news: Colombia, Ohla si aggiudica concessione autostradale da 315 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo spagnolo Ohla si è aggiudicato la concessione al 50 per cento per 29 anni di un'autostrada in Colombia per 315 milioni di euro. Lo ha annunciato l'agenzia nazionale delle infrastrutture (Ani) del Paese latinoamericano. L'altra metà del capitale è nelle mani della società locale Termotécnica Coindustrial ed entrambe saranno responsabili del miglioramento dell'accesso da e per Bogotà con l'autostrada Accesos Norte 2, che migliorerà anche il collegamento della città con il nord del Paese. La nuova strada fa parte del programma di concessioni del Bicentenario, che includerà contratti ferroviari, portuali, fluviali e stradali. Con quasi otto milioni di abitanti nella sua area di influenza, Accesos Norte 2 servirà Bogotà, migliorerà la mobilità in diverse località di Cundinamarca e si collegherà con i dipartimenti di Boyacá e Santanderes. Del periodo di concessione di 29 anni per Accesos Norte 2, un anno e mezzo sarà speso in lavori di pre-costruzione e altri cinque anni e mezzo sono previsti per l'esecuzione dei lavori. (Res)