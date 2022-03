Difesa: Sipri, commercio di armi diminuito del 4,6 per cento dal 2017 al 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali acquirenti sono stati l'Asia-Oceania con una quota globale del 43 per cento, il Medio Oriente con il 32 per cento e l'Europa con il 13 per cento. I primi cinque importatori di armi sono India, Arabia Saudita, Egitto, Australia e Cina. In Europa, i principale acquirenti sono stati Regno Unito (+74 per cento), Norvegia (+343 per cento) e i Paesi Bassi (+116 per cento). Le importazioni di armi da parte dell'Ucraina hanno rappresentato lo 0,1 per cento del totale globale. A loro volta, le esportazioni russe sono crollate del 26 per cento tra il 2017 e il 2021. Tuttavia, la Russia detiene una quota di mercato mondiale degli armamenti del 19 per cento, seguita da Francia e Cina, con rispettivamente l'11 e il 4,6 per cento. (Geb)