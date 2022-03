© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Incontro alla Sapienza di Roma sulla sostenibilità dal titolo "Questa Terra bellissima: parole e musica dell'energia", con la partecipazione di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. L'iniziativa intende promuovere l'idea di bene comune in relazione all'avvento delle fonti rinnovabili e delle comunità energetiche, per proteggere le generazioni future favorendo la ridistribuzione della ricchezza e contrastarne la concentrazione. In particolare, i contributi saranno focalizzati nel sottolineare le interazioni tra energia, economia, società e cultura, traendo suggestioni dalla musica.Roma, Aula magna del Rettorato dell'Università la Sapienza (ore 15:30)- Concerto per la pace "Un abbraccio musicale tra Ucraina e Italia", promosso dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Sul palco i Solisti di Kiev. L'incasso sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana e destinato alle sue attività in risposta all'emergenza ucraina.Roma, Auditorium Parco della Musica (ore 20:30) (Rer)