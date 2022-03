Ucraina: ambasciatore Zazo, Russia ha sottovalutato resistenza e identità nazionale di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta affrontando grandi difficoltà, pensava di conquistare il controllo del Paese in pochi giorni, con una sottovalutazione delle “capacità di resistenza e resilienza”, oltre che della “identità nazionale” degli ucraini. Lo ha affermato l’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, a “Che tempo che fa”. Il diplomatico ha rilevato come vi sia una ostilità generale della popolazione ucraina verso la Russia, e come sia dunque impossibile instaurare un regime fantoccio a Kiev. Nonostante i legami forti che esistono tra i due popoli, quanto accaduto nel 2014 “ha creato un trauma”. Gli ucraini, secondo Zazo, provano un astio non verso i russi, ma nei confronti del Cremlino. A sua volta, Vladimir Putin “non può accettare una sconfitta”, vista la sua “forte avversione verso l’idea di uno Stato ucraino”. Il presidente russo “non potrà mai accettare l’umiliazione di una sconfitta militare” da parte degli ucraini, considerando che l’orgoglio di Mosca si basa anche “sulla potenza militare”. “Non credo nel rischio di una guerra mondiale, che la Nato non vuole”, ha proseguito Zazo, sottolineando però come “sarà impossibile per la Russia governare questo Paese con 190 mila soldati”, creando in Ucraina “il rischio di una guerriglia urbana” che potrebbe diventare una “guerra partigiana”. L’esito del conflitto “dipende molto da Putin o dal successo di una mediazione internazionale”, ha concluso Zazo. (Res)