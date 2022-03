Business news: Brasile, produzione veicoli cresciuta 14,1 per cento su mese e calata 15,8 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato un aumento del 14,1 per cento a febbraio 2022 rispetto al mese precedente, registrando tuttavia una contrazione rispetto allo stesso mese dello scorso anno pari al 15,8 per cento. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che lo scorso mese sono uscite delle catene di montaggio brasiliane 165.900 veicoli. Quanto alle vendite, a febbraio sono stati immatricolati 129.300 unità, in calo del 22,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Positivi invece i dati sull'export. A febbraio sono stati esportati 41.100 veicoli. Il dato è del 25,4 per cento superiore rispetto allo stesso mese dello scorso anno. (Res)