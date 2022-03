Business news: Colombia, ExxonMobil interessata a espandere progetti di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil ha manifestato interesse a espandere i progetti di investimento in Colombia. Lo ha detto il presidente Ivan Duque, nel corso della sua partecipazione alla Conferenza annuale mondiale dell’energia Ceraweek, negli Stati Uniti. Duque ha incontrato ieri il vicepresidente Esplorazioni della compagnia, John Ardill. All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti dei ministri dell’Energia e dell’Ambiente colombiano e della società petrolifera colombiana Ecopetrol. “ExxonMobil ha espresso interesse ad espandere progetti di investimento in Colombia nel settore degli idrocarburi”, ha detto Duque in un tweet, corredato dalla foto dell’incontro. (Res)