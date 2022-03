Ucraina: ambasciatore Zazo, per rifugiati fondamentali acqua, generi alimentari e farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi più pressanti per i rifugiati in Ucraina sono le provviste di acqua, generi alimentari e farmaci, soprattutto nelle città circondate. Lo ha affermato l’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, a “Che tempo che fa”. Il diplomatico ha rilevato come vi siano attualmente due milioni di rifugiati all’estero e due-tre milioni di sfollati interni, il più grande movimento di persone in fuga dalla Seconda guerra mondiale a oggi. “L’Italia è intervenuta rapidamente per l’assistenza, sono stati stanziati 25 milioni di euro” per gli interventi dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. “In questo momento è importante che gli aiuti alimentari avvengano con un coordinamento. Siamo pronti a dare una grande mano nell’individuare i canali giusti”, ha detto Zazo. (Res)