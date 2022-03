Ucraina: ambasciatore Zazo, negoziati con Russia sinora sono stati asimmetrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra Ucraina e Russia sinora sono stati condotti su un piano asimmetrico. Lo ha affermato l’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, a “Che tempo che fa”. Commentando l’incontro di domani a Roma tra rappresentanti di Cina e Stati Uniti, Zazo ha rilevato come tale soluzione diplomatica possa rivelarsi importante, perché “purtroppo gli sforzi negoziali avviati da Israele e Turchia non hanno sortito” i risultati attesi. Il negoziato tra Russia e Ucraina “è asimmetrico”, secondo Zazo: il presidente Volodymyr Zelensky ha dato disponibilità a cedere alcuni territori e Kiev è pronta a fare concessioni sulla neutralità, ma manca la fiducia nei confronti di Mosca per arrivare a una smilitarizzazione. “Da parte russa non c’è stata finora una proposta di cessate il fuoco o di ritiro parziale delle truppe”, lo considerano più un ultimatum, ha spiegato l’ambasciatore. “Spero in soluzione diplomatica”, in cui la Cina “potrebbe svolgere ruolo importante”. (Res)