Ucraina: consigliere presidenziale Podolyak, domani negoziati con Mosca in videoconferenza

- Mikhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha confermato che domani vi saranno dei negoziati in videoconferenza fra Kiev e Mosca per tentare di trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina. "I negoziati continuano senza sosta sotto forma di videoconferenze. I gruppi di lavoro lavorano costantemente. Un'ampia gamma di questioni richiede un'attenzione costante. Lunedì 14 marzo si terrà una sessione di negoziati per riassumere i risultati preliminari", ha scritto Podolyak su Twitter. In precedenza il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" che nuovi negoziati fra Russia e Ucraina sono previsti domani in formato di videoconferenza. (Kiu)