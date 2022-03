Business news: Cile, investimenti stranieri diretti, +110 per cento su anno a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flusso degli investimenti stranieri diretti in Cile ha raggiunto a gennaio 1,607 miliardi di dollari con un incremento del 110 per cento rispetto allo stesso mese del 2021. E' quanto rileva l'agenzia ufficiale per gli investimenti cilena InvestChile in base a dati della Banca centrale sottolineando che al di là della performance su anno gli investimenti hanno mantenuto un andamento crescente anche rispetto a quanto osservato a fine del 2021, con un incremento del 4 per cento rispetto alla media dell'ultimo trimestre. Il direttore di InvestChile, Andres Rodriguez, ha affermato a riguardo che "il buon risultato di gennaio indica che gli investimenti stranieri si mantengono attivi e che le imprese che guardano al Cile per investire o che già sono presenti continuano a crescere". (Res)