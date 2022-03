Business news: Costa Rica, Fmi raggiunge accordo con governo per nuova tranche di finanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raggiunto un accordo preliminare con la Costa Rica in cui si stabiliscono le condizioni che il Paese dovrà rispettare per poter ricevere un nuova rata degli aiuti da complessivamente 1,6 miliardi di euro concessi dall'Fmi a San Juan lo scorso anno. Nel marzo 2021 l'Fmi ha approvato il prestito da ripagare in 36 mesi. I tecnici dell'Fmi hanno constatato che le autorità della Costa Rica hanno compiuto "importanti progressi nell'ambito del loro programma economico", tanto che gli obiettivi fissati da entrambe le parti per dicembre 2021 sono stati "comodamente" raggiunti. Il Fondo ha fatto riferimento all'approvazione della legge sull'occupazione negli enti pubblici da parte del parlamento, ritenuto dall'Fmi come "un importante passo avanti per migliorare l'equità e l'efficienza della pubblica amministrazione". Il Fondo evidenzia, inoltre, le misure attuate per rafforzare le reti di protezione sociale e migliorare gli obiettivi fiscali. (Res)