Business news: Brasile, vendite al dettaglio aumentate dello 0,8 per cento su mese

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è cresciuto dello 0,8 per cento a gennaio 2022 rispetto al mese di dicembre 2021. Lo riferisce l'Istituto nazionale statistica (Ibge), sottolineando che su anno il volume d'affari mostra invece un calo dell'1,9 per cento. In lieve calo dello 0,2 per cento anche la media trimestrale mobile (novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022). Negli ultimi 12 mesi fino a gennaio le vendite al dettaglio mostrano una crescita dell'1,3 per cento. Delle otto categorie incluse nel settore delle vendite al dettaglio dall'Ibge, cinque hanno chiuso il mese con il segno meno. (Res)