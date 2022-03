Business news: Brasile, fatturato Embraer cresciuto del 15 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer ha chiuso il 2021 con un fatturato netto di 22,7 miliardi di real (4,47 miliardi di euro) in crescita del 15 per cento rispetto al 2020. Lo riferisce la stessa azienda rendendo noto che lo scorso anno ha consegnato un totale di 141 velivoli, in particolare 48 aerei commerciali e 93 jet executive (di sui 62 leggeri e 31 di media grandezza). Secondo Embraer, il settore dell'aviazione commerciale della compagnia ha chiuso il 2021 con una crescita dei ricavi del 23 per cento, a 7,1 miliardi di real (1,4 miliardi di euro) grazie all'aumento delle consegne dei jet E195-E2, e ai prezzi più elevati. Il settore aviazione executive ha raggiunto un fatturato di 6,1 miliardi di real (1,2 miliari di euro), in crescita del 9 per cento, trainato dall'aumento delle consegne. (Res)