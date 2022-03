Tim: da Cda mandato a presidente e Ad per interlocuzione formale con Kkr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Tim ha dato mandato al presidente, Salvatore Rossi, e all’amministratore delegato, Pietro Labriola, di avviare “un’interlocuzione, formale e ulteriore rispetto a quelle intraprese nei mesi scorsi dai consulenti, con Kkr”, a seguito della manifestazione di interesse avviata dal fondo statunitense. È quanto riferisce una nota, in cui il board precisa di aver “confermato la convinzione che vi sia in Tim un valore inespresso che deve essere tenuto in debita considerazione nel valutare qualunque opzione alternativa alla realizzazione del piano industriale” approvato il 2 marzo scorso. L’attività di interlocuzione, prosegue la nota, verrà portata avanti con il sostegno degli advisor e sarà tesa a “ottenere informazioni per valutare l’attrattività e la concretezza della potenziale offerta da un punto di vista finanziario e industriale e conseguentemente, acquisire indicazioni su eventuali elementi che ancora necessitano di approfondimenti, definendo un periodo e perimetro limitati per lo svolgimento di una due diligence di natura esclusivamente confirmatoria”. All’esito delle interlocuzioni, infine, dare disponibilità a “organizzare una o più management presentation per rispondere a eventuali esigenze di approfondimento”. (Com)