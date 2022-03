Business news: Perù, Banca centrale aumenta tasso di interesse di riferimento al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di riserva (Bcrp) del Perù ha aumentato il tasso di interesse di riferimento al 4 per cento, 50 punti in più rispetto al tasso precedente. Il tasso di inflazione a dodici mesi, si legge in un comunicato diffuso dalla Banca, si è attestato a febbraio al 6,15 per cento, temporaneamente al di sopra della fascia obiettivo a causa di fattori quali l'aumento dei prezzi internazionali delle forniture alimentari e dei combustibili, nonché il tasso di cambio. (Res)