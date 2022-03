Business news: Cile, inflazione febbraio cresce del 7,8 per cento su anno, +0,3 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'inflazione in Cile è cresciuta dello 0,3 per cento rispetto a gennaio e del 7,8 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine). L'indice annuale è ancora abbondantemente sopra il livello obiettivo del 2-4 per cento fissato dalla Banca Centrale mentre, su mese, i prezzi sono cresciuti a un ritmo decisamente inferiore alle stime degli analisti, che prevedevano un indice tra il +0,6 e l'1 per cento. Si tratta inoltre della crescita mensile minore registrata da luglio ad oggi. Tra le voci del paniere che hanno segnato incrementi al di sopra della media mensile di febbraio sono segnalati gli alimenti e le bevande non alcoliche (+1,8 per cento), così come i servizi essenziali (+0,9 per cento). (Res)