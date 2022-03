Business news: Brasile, produzione industriale a gennaio in calo del 2,4 su mese e del 7,2 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Brasile è calata a gennaio 2022, facendo registrare una variazione pari a -2,4 su mese. Su base anno il dato registra un calo del 7,2 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), sottolineando che "l'industria si trova il 3,5 per cento al di sotto del livello precedente all'inizio della pandemia di nuovo coronavirus, a febbraio 2020, e il 19,8 per cento al di sotto del massimo storico raggiunto a maggio del 2011". Dei 26 settori industriali oggetto di analisi, solo sei hanno mostrato una crescita della produzione. Stagnante il risultato della media mobile trimestrale (novembre, dicembre, gennaio) che segna un debole +0,1 per cento rispetto al trimestre precedente (agosto, settembre, ottobre). Negli ultimi 12 mesi fino a gennaio l'industria segna un progresso del 3,1 per cento. La produzione industriale aveva chiuso il 2021 registrando un'espansione del 3,9 per cento rispetto al 2020. Il risultato positivo tuttavia non era stato sufficiente a riportare l'industria ai livelli produttivi precedenti alla pandemia di nuovo coronavirus. (Res)