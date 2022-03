Ucraina: Guerini, Putin ha fallito tentativi di far pendere dalla sua parte negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha tentato di ottenere vittorie militari per far pendere il tavolo delle trattative dalla sua parte, sinora non gli è riuscito. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a “Che tempo che fa”. “Putin sta facendo i conti con dei piani sbagliati e una scommessa persa, secondo la quale tutto si sarebbe risolto in pochi giorni e ciò non è avvenuto. Oggi Putin è di fronte a un dilemma e spero che questo dilemma venga risolto diplomaticamente”, ha detto il ministro. (Res)